(VIDEO) Siner za SK: Ne mogu da se poredim s Novakom i Rodžerom

"Mislim da ja ne mogu da se poredim sa tim igračima, sa Novakom i Rodžerom", rekao je Janik Siner za Sport klub posle titule u Majamiju. „Oni su radili fantastične stvari tokom 15+ godina, ja sam tek na početku.

Imam svoj način na koji igram i na koji vidim stvari na terenu. Ponekad je to dobro, ponekad nije“, dodao je Siner u razgovoru s Ivanom Govedaricom. Siner je postao prvi u istoriji koji je kompletirao Sanšajn dabl bez izgubljenog seta, a prvi kojem je to pošlo za rukom od Federera 2017. godine. Rekorder je Novak Đoković sa četiri puta. U finalu je Siner savladao Jiržija Lehečku sa 6:4, 6:4. U meču koji je prekidan pljuskovima, Siner se sa brejk loptama suočio samo