Đoković pao na četvrto mesto na ATP listi

Srpski teniser Novak Đoković pokvario je plasman za jednu poziciju i na danas objavljenoj ATP listi zauzima četvrto mesto.

Đoković, koji je odlučio da ne učestvuje na nedavno završenom mastersu u Majamiju, je četvrti teniser sveta sa 4.720 bodova. Prvi je i dalje Španac Karlos Alkaras sa 13.590 bodova. Drugo mesto sa 12.400 bodova zauzima Italijan Janik Siner, koji je osvojio titulu na mastersu u Majamiju, dok je treći sa 5.205 bodova Nemac Aleksandar Zverev, koji je prestigao Đokovića na ATP listi. Unutar prvih 10 pozicija na ATP listi, pored Đokovića i Zvereva, mesta su zamenili i