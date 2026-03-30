Tramp potvrdio da pregovara sa predsednikom iranskog parlamenta

Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je da Vašington pregovara sa predsednikom iranskog parlamenta Mohamedom Bagerom Kalibafom i da će SAD u roku od nedelju dana znati da li dve strane mogu da sarađuju.

"Saznaćemo za oko nedelju dana da li je on neko sa kim Amerika zaista može da sarađuje", rekao je Tramp. Prema njegovim rečima, u iranskom rukovodstvu je došlo do fundamentalne promene, a prethodni lideri zamenjeni ličnostima sa kojima lakše komunicira. "Došlo je do potpune promene režima jer su režimi iz prošlosti nestali i imamo posla sa potpuno novom grupom ljudi", rekao je, dodajući da su oni mnogo razumniji. Govoreći o novom vrhovnom vođi Irana, Modžtabi