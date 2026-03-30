Tramp zapretio uništenjem iranske energetike ako Ormuski moreuz ne bude otvoren

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je danas potpunim uništenjem iranske energetske infrastrukture, ostrva Harg i postrojenja za desalinizaciju u slučaju da "novo" iransko rukovodstvo i Sjedinjene Američke Države ne postignu sporazum o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza.

"SAD vode ozbiljne pregovore sa novim, razumnijim režimom (Irana) o okončanju naših vojnih operacija u Iranu. Postignut je veliki napredak, ali ako iz bilo kog razloga uskoro ne bude postignut dogovor, što verovatno hoće biti, i ako Ormuski moreuz ne bude odmah otvoren za poslovanje, završićemo naš 'lepi boravak' u Iranu dizanjem u vazduh i potpunim uništavanjem svih njihovih elektrana, naftnih bušotina i ostrva Harg (a moguće i svih postrojenja za