Cela Italija priča o onom što je Siner napisao na kameri posle titule koja mu donosi mesto nadomak 1. na svetu

Dupla pobeda Janika Sinera na Mastersima u Sjedinjenim Američkim Državama overena je u finalu Majamija, gde je kasno u noći nedelja na ponedeljak Italijan bio bolji od Čeha Jiržija Lehečke sa 2-0, dva puta po 6:4.

Treći gem prvog i osmi drugog seta doneli su Sineru presudnu prednost, u njima je oduzimao servis debitantu u Masters finalima i zasluženo osvojio titulu. Sada je Janik jako blizu prvog mesta, sa minusom od 1.190 bodova u odnosu na Karlosa Alkaraza, ali do Rolan Garosa ništa ne brani od bodova... Siner je posle pobede nad Lehečkom imao zanimljivu scenu pred kamerom, na kojoj je poslao poruku svim Italijanima, koji su imali mnogo razloga za radost tokom vikenda.