Nikola Jokić otkrio da poseduje "super moć" za koju niko nije znao: "Ja imam veliku snagu da..."

Košarkaši Denver Nagetsa pobedili su Golden Stejt Voriorse 116:93 i tako vezali šestu pobedu zaredom, što će im pomoći u borbi za četvrto, a možda čak i treće mesto na tabeli.

Na konferenciji za medije Nikola Jokić je osim zanimljivog momenta u vezi poznate košarkašice, koja je "bacila" oko na njega i njegovu igru, izanalizirao utakmicu i pobedu protiv "ratnika". - Da, mislim, bio je to dobar odgovor. Mislim da prvo poluvreme nije bilo toliko loše, možda smo mogli da pogađamo šuteve, možda... Ne znam, to je deo igre, košarke, ali drugo poluvreme je bilo mnogo bolje, intenzitet, energija, trčanje, šut. Dali smo 19 trojki na kraju,