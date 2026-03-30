Zelenski: Ukrajina je spremna za mirovne pregovore bilo gde osim u Rusiji i Belorusiji

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da Ukrajina neće biti strana koja blokira dalje mirovne pregovore i spremna je da ih održi bilo gde osim u Rusiji i Belorusiji. "Nikada nećemo biti strana koja blokira mirovne pregovore, odugovlači ili odlaže itd.

I zato smo spremni da se sastanemo bilo gde, osim u Rusiji i Belorusiji koje su saveznice i naši neprijatelji", rekao je on u intervjuu za američki televizijski kanal NBC njuz tokom posete Kataru. On je rekao i da je američki tim ponudio da bude domaćin trilateralnih pregovora na američkom tlu, ali da ruska strana nije bila voljna da to učini. Kao mesto mogućeg održavanja trilateralnog sastanka on je predložio Tursku ili Švajcarsku. Ocenio je i da je novi sukob na