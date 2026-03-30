Rat na Bliskom istoku: Oni su moralne gromade Zapada; NATO u Turskoj oborio balističku raketu; Huti drže keca u rukavu (foto/video)

RAT na Bliskom istoku ušao je u 31. dan.

Foto profimedia/tanjug/ap/idf U Libanu je od 2. do 30. marta poginulo 1.247 osoba, saopštilo je danas ministarstvo javnog zdravlja Libana. U izveštaju se navodi da je od početka izraelske agresije na Liban ranjeno na 3.680 ljudi, prenosi državna agencija NNA. Danas je, do momenta kada je izveštaj zaključen, poginulo devet osoba, a povređeno 137. Libanski šiitski pokret Hezbolah objavio je nove snimke borbi u južnom Libanu. Na snimcima su prikazani udari na