Rim objasnio odluku: Zašto su SAD dobile "crveno svetlo"

Italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto izjavio je danas da je samo osigurao poštovanje međunarodnih sporazuma, povodom izveštaja da je pre nekoliko dana odbio da dozvoli američkim bombarderskim avionima sletanje u vazduhoplovnu bazu Sigonela na Siciliji.

On je naglasio da to ne znači da postoji tenzija sa Sjedinjenim Američkim Državama niti da im je zabranjeno korišćenje baza u Italiji, prenosi Ansa. "Neki pokušavaju da prenesu poruku da je Italija odlučila da obustavi korišćenje baza za američke snage", napisao je Krozeto na platformi X. Prema njegovim rečima, to je jednostavno netačno, jer su baze aktivne, u upotrebi i ništa se nije promenilo. "Vlada nastavlja da radi ono što su sve italijanske vlade oduvek