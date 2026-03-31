Izrael uvodi smrtnu kaznu za Palestince osuđene za ‘terorističke napade’

Reuters Izraelski ekstremno desničarski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben-Gvir

Izraelski parlament odobrio je zakon kojim se predviđa smrtna kazna za Palestince osuđene za smrtonosne terorističke napade.

Kritičari su novi zakon opisali kao diskriminatorski, a nekoliko evropskih zemalja upozorava o potkopavanju „demokratskih principa“.

Novi zakon usvojen je 30. marta u trećem i poslednjem čitanju u Knesetu, sa 62 glasa za i 48 protiv.

Među prisutnima koji su ga podržali bio je i Benjamin Netanjahu, izraelski premijer.

Zakonom je predviđeno da će Palestinici osuđeni pred izraelskim vojnim sudovima za smrtonosne napade, koji se smatraju „terorističkim aktima“, biti pogubljeni vešanjem u roku od 90 dana, uz moguće odlaganje do pola godine.

U teoriji bi po novom zakonu mogli da budu pogubljeni i izraelski Jevreji, ali u praksi će se to teško dogoditi, jer bi smrtna kazna mogla da se izvrši samo u slučajevima gde je namera napada bila „negiranje postojanja države Izrael“.

Zakon je snažno promovisala krajnja desnica, a među njegovim najglasnijim zagovornicima bio je Itamar Ben-Gvir, ministar nacionalne bezbednosti.

„Ovo je istorija!!! Obećali smo. Ispunili smo obećanje", napisao je kasnije na društvenoj mreži Iks.

Za Limor Son-Har-Meleh, članicu Ben-Gvirove stranke, zakon je neophodan.

Ona je preživela napad palestinske naoružane grupe, kada joj je ubijen muž.

Navela je primer kako je jedan od osuđenih za ubistvo njenog muža kasnije pušten na slobodu, učestvovao u napadima 7. oktobra 2023.

„Godinama smo trpeli okrutni ciklus terora, zatvaranja, puštanja na slobodu u nepromišljenim dogovorima i povratka ovih ljudskih čudovišta da ponovo ubijaju Jevreje", izjavila je tokom parlamentarne rasprave.

Međutim, opozicija je kritikovala zakon.

„Zakon o smrtnoj kazni za teroriste je nepotreban, a osmišljen je da Ben-Gviru donese više pristalica.

„To ne doprinosi ni gram bezbednosti Izraela", ukazao je Jair Golan, lider opozicione Demokratske stranke, upozoravajući da bi zakon mogao da dovede do međunarodnih sankcija.

Velika Britanija, Francuska, Nemačka i Italija izrazile su uoči glasanja „duboku zabrinutost“, ukazujući da bi se zakonom „urušile obaveze Izraela u pogledu demokratskih principa“.

Pogledajte kako izraelski ministar nazdravlja novom zakonu o smrtnoj kazni

Palestinska uprava, koja kontroliše Zapadnu obalu, osudila je usvajanje zakona, poručivši da se njime „priznaje vansudsko ubijanje pod zakonskim pokrićem“.

Njegovim usvajanjem „ugroženi su životi“ palestinskih zatvorenika u izraelskim zatvorima, ukazali su iz Hamasa, esktremističke grupe koja kontroliše Gazu.

Pozvali su međunarodnu zajednicu da „obezbedi zaštitu njihovih zatvorenika“.

Amnesti internešnal je pozvao izraelske vlasti da ukinu novi zakon.

„Izrael daje sebi odrešene ruke da pogubi Palestince, dok istovremeno ukida najosnovnije garancije pravednog suđenja“, upozorila je Erika Gevara-Rosas, viša direktorka za istraživanje, zastupanje, politiku i kampanje ove grupe za ljudska prava.

Hjuman rajts voč (HRW) je u utorak nazvao zakon diskriminatornim jer bi se prvenstveno, ako ne i isključivo, primenjivao na Palestince.

„Izraelski zvaničnici tvrde da je izricanje smrtne kazne zbog bezbednosti, ali u stvarnosti, to učvršćuje diskriminaciju i dvostepeni sistem pravosuđa, što su obeležja aparthejda“, rekao je u saopštenju Adam Kugl, zamenik direktora za Bliski istok u RV-u.

Udruženje za građanska prava u Izraelu već je podnelo peticiju Vrhovnom sudu zemlje protiv zakona.

„Zakon je neustavan, diskriminiše i Palestince na Zapadnoj obali, a donet je bez pravnog ovlašćenja“, poručuju.

Vrhovni sud treba da odluči da li će saslušati žalbu.

Izrael je do sada pogubio samo dvoje ljudi.

Jedan od njih je bio ozloglašeni nacistički zvaničnik Adolf Ajhman, koji je imao važnu ulogu u sprovođenju Holokausta, kada je tokom Drugog svetskog rata, od 1939. do 1945. godine, ubijeno milioni ljudi zato što su bili Jevreji.

(BBC News, 03.31.2026)