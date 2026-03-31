Lokalni izbori 2026: Tesno u više mesta, OEBS ukazuje na nasilje nad novinarima

Fonet Ovo je bila česta slika iz Kule tokom izbornog dana 29. marta 2026.

Iako se uveliko posmatraju kao seizmograf političkih potresa u zemlji, lokalni izbori 29. marta trebalo je da daju nedvosmislen odgovor na samo jedno pitanje - ko će u sledeće četiri godine voditi lokalne samouprave u jednom gradu i devet opština.

To ne znači da se podrhtavanje političkog tla nije očekivalo, jer su izlasci na birališta tokom 2025. godine pokazali da izborna borba na lokalu može da postane neizvesna.

Republička izborna komisija objavila je u ponedeljak preliminarne rezultate, prema kojima je pobednik lista Srpske napredne stranke, iako je u mestima poput Kule i Aranđelovca razlika u samo jednom odborničkom mestu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, iako zvanično ne predvodi vladajuću Srpsku naprednu stranku (SNS), proglasio je pobedu ove partije i njenih partnera već u nedelju uveče u svim mestima u kojima se glasalo, pa i u Kuli, u Vojvodini, gde je, prema njegovim rečima, bilo najneizvesnije.

Opozicija je priznala pobedu SNS-a u Sevojnu i Bajinoj Bašti, ali je prema njihovim rečima, razlika u glasovima manja od one koju je predsednik saopštio.

Napeta atmosfera

Martovski izborni dan pokazao je i da birališta mogu da postanu bojna polja.

Od ranog jutra do zatvaranja glasačkih mesta stizali su izveštaji o napadima na studente, aktiviste i posmatrače, pre svega u Boru, jedinom gradu među deset mesta gde se glasalo.

„Posmatrači su svuda videli vođenje paralelne evidencije, slučajeve ugrožavanja tajnosti glasanja i organizovanog dovođenja birača, koje ukazuje na moguće glasanje pod pritiskom, ali u svetlu batinjanja, potezanja oružja i širenja straha, ti nedostaci izbora neopravdano se čine 'manje' ozbiljnim", saopštili su Iz posmatračke misije Crta.

„Posebno je zabrinjavajuća činjenica da policija uglavnom nije bila spremna da zaštiti građane koji su bili izloženi nasilju, niti da nasilnike privede", dodaju.

Srpska napredna stranka optužila je političke protivnike za napade, pretnje i uznemiravanje.

Na birališta su izašli stanovnici Aranđelovca, Bajine Bašte, Bora, Kladova, Knjaževaca, Kule, Lučana, Majdanpeka, Sevojna i Smederevske Palanke.

Prema podacima koje je objavila Radio-televizija Srbije, izlaznost je bila od oko 53 odsto u Kladovu do više od 70 odsto u Bajinoj Bašti, Sevojnu, Aranđelovcu i Lučanima.

BBC Jake policijske snage na ulicama Kule

Vladajuća koalicija oko SNS odnosila je mahom ubedljive pobede do 2024. godine.

Međutim, od pada nastrešnice u Novom Sadu 1. novembra, kada je poginulo 16 ljudi, a još jedna žena teško povređena, uključivanja studenata u antivladine proteste, podrška SNS-u i partnerima se smanjivala, pokazali su rezultati lokalnih izbora 2025. u Mionici, Negotinu, Sečnju, Zaječaru i Kosjeriću.

Prema podacima o rezultatima na prethodnim lokalnim izborima, koje je podelio profesor Fakulteta političkih nauka Dušan Pavlović na mreži Iks, u većini mesta je za vladajuću partiju i njene partnere glasao manji procenat birača.

Kampanju pred poslednje izbore obeležili su „izrazita neravnopravnost učesnika, visoke tenzije, praćene pritiscima, incidentima i beskrupuloznom negativnom kampanjom", zaključci su izveštaja Crte.

Preliminarni rezultati izbora po mestima

Bor

Na osnovu 100 odsto obrađenih biračkih mesta, na kojima pravo glasa ima 38.492 birača, na izbore je izašlo 26.234 ili 68,15 odsto.

Lista „Aleksandar Vučić - Bor naša porodica" dobila je najveći broj glasova birača - 12.516, dok je opoziciono-studentska lista „Bor - Naša odgovornost" dobila podršku 10.331 birača, prema podacima Gradske izborne komisije (GIK).

Lista „Svoj na svome" je treća sa 1.025 glasova, zatim slede liste „Radnička - Bor Boranima" sa 600 glasova, „Ljudi u centru" sa 423 glasa, kolacija NADA sa 357 i „Borci za Bor" sa 264 glasa.

GIK nije objavio koliko su mandata osvojile stranke koje su prešle cenzus.

Kula

Opštinska izborna komisija u Kuli saopštila je da je na izbore izašlo 23.839 upisanih birača, odnosno 71,62 odsto.

Prema preliminarnim rezultatima za listu „Aleksandar Vučić - Kula, naša porodica" glasalo je 11.796 ljudi, što je 49,49 odsto.

Studentska lista „Glas mladih opštine Kula" osvojila je 11.327 glasova (47,53 odsto).

Skupština opštine Kula ima ukupno 37 odborničkih mesta - 19 je pripalo listi oko SNS-a, a 18 studentskoj.

Prema podacima Opštinske izborne komisije, ispod cenzusa su preostale tri liste - Grupa građana „Mladi za Kulu", za koju su studenti tvrdili da je lažna lista - oni su osvojili 144 glasa, dok je Rusinska lista dobila 65 glasova, a Srpski liberali za zelenu Kulu 74 glasa.

Aranđelovac

Na osnovu obrađenih podataka sa svih biračkih mesta (41), prema preliminarnim rezultatima Opštinske izborne komisije u Aranđelovcu na birališta je izašlo 70,57 odsto birača, što je veća izlaznost nego pre četiri godine.

SNS ima 50,12 odsto glasova, dok je sudentska lista osvojila 46,08 odsto.

Ruska stranka je osvojila 1,08 odsto, Srpski liberali 0,6, a Koalicija 381 0,39 odsto.

Naprednjaci će imati 21, a lista „Studenti za Aranđelovac - Mladost pobeđuje“ 20 odbornika.

Smederevska Palanka

Naprednjaci su u Smederevskoj Palanci osvojili 14.181 glas (56,53 odsto), drugo mesto su zauzeli „Mladi za Palanku - Sami protiv svih" sa 7.145 glasova (28,48 odsto), a cenzus je prešla i opoziciona lista „Ujedinjeni za Palanku" sa 2.214 glasova (8,83 odsto), pokazuju preliminarni rezultati Opštinske izborne komisije.

Cenzus nisu prešli „Studenti Palanke", „Narodna lista" i grupa građana „Izlečimo sistem - da Palanka ozdravi".

Lučani

Opštinska izborna komisija u Lučanima saopštila je da su naprednjaci osvojili 23 mandata sa 6.927 glasa, dok je lista „Jedan tim zvuk pravde - Zajedno za studente" osvojila 3.803 glasa i 12 mandata.

Majdanpek

Naprednjaci su u Majdanpeku osvojili 21, opoziciona lista „Nu dau" šest, a grupa građana „Mi odlučujemo" četiri mandata, na osnovu preliminarnih rezultata Opštinske izborne komisije posle obrađenih podataka na svim biračkim mestima.

Ispod cenzusa ostali su „Srpski liberali za zeleni Majdanpek" sa 1,68 odsto glasova.

Sevojno

Preliminarni rezultati lokalnih izbora u Sevojnu, prema Opštinskoj izbornoj komisiji glase - devet mandata za listu „Aleksandar Vučić - Sevojno, naša porodica", opozicioni „Ujedinjeni - Sevojno" takođe devet mandata, dok je „Zdrava Srbija" Milana Stamatovića osvojila jedan mandat.

Na izbore je izašlo 4.250 od 5.544 birača, što je 76,65 odsto.

Bajina Bašta

Oko 52, 37 glasova pripalo je listi oko SNS-a, objavila je Opštinska izborna komisija.

Oko 40,33 odsto imaju 'Ujedinjeni za Bajinu Baštu', a ostale liste nisu prešle cenzus. Prema ovim rezultatima, SNS je osvojila 25 mandata, a Ujedinjeni 20.

Kladovo

U Kladovu je, rekao je Vučič, koalicija oko SNS ostvarila najubedljiviju pobedu - 72 odsto glasova, a 26,69 odsto dobila je studentska lista.

Knjaževac

Lista oko SNS-a je osvojila 57,11 odsto glasova. Dve opozicione liste ili „blokaderske" kako ih je Vučić nazvao, dobile su 32,9 odsto, a druga 8,9 odsto.

Napomena: Rezultati izbora koje je saopštio Vučić su nezvanični i preliminarni.

Kako je protekao izborni dan?

U Boru više incidenata istovremeno

Izveštava Grujica Andrić, BBC novinar

Izborni dan u Boru, za razliku od većine drugih mesta gde se glasalo, bio je sunčan, ali ne i vedar.

Obeležile su ga napetost, incidenti, optužbe i prigovori zbog navodnih neregularnosti, kupovine glasova i nasilja.

U nekim trenucima incidenti su se dešavali gotovo istovremeno u različitim krajevima grada ili okolnim selima.

O tome se najviše i govorilo na ulicama, u kafićima i restoranima, daleko više nego o mandatima ili procentima.

Kako je dan odmicao, tako je i policije bilo sve više - u popodnevnim satima gotovo da nije bili raskrsnice na kojoj nisu stajale patrole saobraćajaca, ni ulice kroz koju nisu prolazila vozila interventnih jedinica.

Atmosfera je podsećala na lokalne izbora u mestima poput Zaječara, Kosjerića ili Mionice 2025. godine.

Nije podsećala na demokratiju.

BBC Glasanje u Boru, jedinom gradu u kome su organizovani lokalni izbori u martu 2026.

U Kuli maskirani napadači

Izveštava Slobodan Maričić, BBC novinar

Kako je vreme prolazilo, tako je u Kuli bilo sve napetije.

Iako smo gotovo od otvaranja birališta slušali izjave o izbornim neregularnostima, poput kupovine glasova i dvostrukih biračkih spiskova, situacija se na ulicama zahuktala tek u popodnevnim satima.

Policijski kordoni razdvajali su pristalice vlasti i opozicije čije je međusobno prepucavanje ponekad prerastalo i u fizičke sukobe.

Nepoznati maskirani muškarci, prema tvrdnjama meštana, pristalice vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), u nekoliko navrata su napali novinare i opozicione aktiviste.

U najmanje dve situacije su u rukama nosili motke.

Sumorna kiša obeležila je ceo dan, a kako je i mrak počeo da pada, tako su ulice bivale sve praznije.

U štab SNS-a nas nisu pustili, rekavši da se vratimo oko 22 sata, kad se „obrate iz centrale".

U taboru studenata, na čijim vratima su ratni veterani, ljudi su tek počeli da se okupljaju pred zatvaranje birališta.

Koji su incidenti prijavljeni tokom dana?

Prvi izveštaji o napadima tokom izbornog dana stigli su od studenta u blokadi koji su saopštili da su u Boru napadnuta dva člana njihovog mobilnog tima i da imaju povrede glave.

Oni su objavili i snimak događaja na mreži Iks.

Među napadnutima bio je i posmatrač i advokat Crte, potvrdili su iz ove organizacije.

Članovi mobilnog tima primetili su duple spiskove. Pošto su pitali 'šta je to' i napadnuti su, rekli su iz liste Bor, naša odgovornost, za BBC.

Organizacija Crta saopštila je da je jedan student dva puta napadnut.

„U drugom napadu, kada ga je jurilo više desetina muškaraca koji su izašli iz štaba SNS, teže je povređen", saopštila je Crta.

Nepoznati napadači su u okolini Bora pretukli Lazara Dinića i Ivana Bjelića, koji su izveštavali za sajt Revolt, kao i aktivistu Aleksandra Kulića, potvrđeno je agenciji Beta.

Tokom prepodneva, kamera televizije Nova zabeležila je u ovom gradu i tuču veće grupe muškaraca, ispred prostorija Srpske napredne stranke, a intervenisala je i policija.

Radiša Petković sa liste Srpske napredne stranke rekao je za agenciju Tanjug da su ispred prostorija SNS u Boru napadnuti aktivisti te stranke suzavcem i palicama.

Fizičkih napada bilo je i u Kuli, gde su, prema rečima šefa pravnog tima Crte Pavla Dimitrijević, sa stadiona izašli nepoznati ljudi koji su bacali kamenice, štangle i baklje.

Povređeno je nekoliko ljudi, kazao je Dimitrijević.

U gradu je bilo dosta vozila sa registracijama koje nisu iz Kule, a i policija je bila prisutna na ulicama.

Pristalice Srpske napredne stranke nosili su bedževe sa slovom Ć, što je aluzija na reč 'ćaci', povezanu sa pristalicama ove partije tokom antivladinih protesta proteklih meseci.

Slobodan Maričić/BBC Pristalice vladajuće Srpske napredne stranke nose bedževe sa slovom Ć u Kuli

„Danas je vanredna situacija u Kuli, ima mnogo ljudi koji nisu odavde", rekla je Isidora Vuković za BBC tokom izbornog dana.

Incidenata je bilo i u Aranđelovcu i Bajinoj Bašti, gde su „pretučena dva studenta", saopštila je organizacija Crta.

U ovom mestu su u noći između subote i nedelje isečene gume na automobilima više posmatrača i novinarskih ekipa na parkingu hotela.

Iz Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) za slobodu medija ukazali su da su izbore obeležila „ometanja i fizički napadi na novinare".

„Nasilje i zastrašivanje novinara dostigli su nazabeležen nivo, pozivam policiju i tužilaštvo da zaštite slobodu medija i obezbede bezbednost novinara, i da istraže događaje i procesuiraju odgovorne", saopštio je Jan Bratu, predstavnik organizacije.

Institut za istraživanje korupcije Kareja zabeležio je „46 slučajeva političkog nasilja i bezbednosno relevantnih događaja" tokom izbornog dana.

„Policija je reagovala u 14 slučajeva, od čega je u 9 postupila u skladu sa zakonom, dok je u 5 slučajeva reagovala suprotno zakonu.

„U 14 događaja policija nije reagovala, dok za 18 nema dostupnih informacija", saopštili su na sajtu instituta.

U 42 od 46 slučajeva meta nasilja su bili građani i studenti, u dva predstavnici opozicije i posmatračke misije, a u dva članovi Srpske napredne stranke, dodali su.

Fotografije iz Kule i Bora

Slobodan Maričić/BBC Policija je razdvajala pristalice SNS-a i opozicije u centru Kule, nedaleko od jednog od biračkih mesta

BBC U štabu studentske liste „Glas mladih Opštine Kula“, uz muziku se čekalo obraćanje

BBC U selu Slatina, kod Bora, napadnuta je grupa studenta iz mobilnog tima koja prati izbore

BBC Stranačke prostorije SNS-a u Boru

(BBC News, 03.31.2026)