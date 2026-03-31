Smrt studentkinje Filozofskog fakulteta: Istraga u toku, policija ušla u Rektorat Beogradskog univerziteta

Danima posle smrti devojke, čije je telo pronađeno na platou ispred Filozofskog fakulteta u centru Beograda, i dalje se utvrđuju tačne okolnosti tragedije.

Do sada je izneto niz oprečnih informacija o njenoj smrti, prijavljenoj 26. marta oko 22.40 sati.

Policija i tužilaštvo su saopštili da je na petom spratu zgrade fakulteta „zapaljeno više sprejeva i petardi, posle čega je devojka skočila kroz prozor na plato ispred i izgubila život", navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva.

Preminula devojka je imala 25 godina, saopštila je policija posle uviđaja.

Filozofski fakultet je potvrdio da je bila njihova studentkinja.

Nisu objavljeni detalji pod kojim je okolnostima i zbog čega devojka skočila kroz prozor na petom spratu zgrade fakulteta, kako piše u saopštenju zvaničnih organa.

Danijel Sinani, dekan Filozofskog fakulteta, rekao je da, prema informacijama koje je dobio iz policije, nije pronađeno „apsolutno ništa od pirotehničkih i bilo kakvih zapaljivih materija" na fakultetu.

Dan kasnije, održana je hitna sednica skupštinskog Odbora za obrazovanje, tokom koje su predstavnici vlasti smrt devojke povezali sa studentskim blokadama, dok je rektor Beogradskog univerziteta (BU) Vladan Đokić rekao da se tragičan događaj koristi za napad na Univerzitet.

Posle pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024, kada je stradalo 16 ljudi, studenti su počeli blokade fakulteta koje su trajale do leta 2025.

Zašto je policija ušla u Rektorat BU?

Tri dana posle hitne sednice skupštinskog odbora, policija je ušla u Rektorat Beogradskog univeziteta, koji je u neposrednoj blizini Filozofskog fakulteta, u sklopu istrage o smrti studentkinje, javila je Radio-televizija Srbije.

Policija je ušla u sedište rektora po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu kako bi „proverila postoje li neobezbeđeni ulazi ka Filozofskom fakultetu", kao i da utvrdi da li je bilo nepravilnosti u radu Rektorata, prenosi RTS.

U toku dosadašnjeg prikupljanja informacija i dokaza od saslušanih građana, došlo se do podataka o postojanju neobezbeđenih ulaza iz zgrade Rektorata na Filozofski fakultet, rečeno je RTS-u u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu,

Taj ulaz, a veruje se da postoji i više drugih, nije pokrivala angažovana firma za obezbeđenje, već određeni studenti i profesori, kaže neimenovani izvor RTS-a upućen u detalje istrage, ukazujući da sve to predstavlja bezbednosni problem.

U istrazi je, nastavlja RTS, utvrđeno da ne postoji evidencija kada je stradala studentkinja ušla na Filozofski fakultet i kojim povodom.

Šta je rekao dekan Filozofskog fakulteta?

Ana Brnabić, predsednica Skupštine Srbije i visoka zvaničnica vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), tražila je od rektora BU Đokića da odgovori na pitanja: ko je bio u zgradu Filozofskog fakulteta u vreme kada on ne bi trebalo da radi, šta su tamo radili i ko im je to dozvolio?

Đokić joj je uzvratio da se oseća kao da je na saslušanju, a ne na sednici skupštinog Odbora i da je na pitanja već odgovorio pred tužilaštvom.

Tragedija koja se desila na Filozofskom fakultetu u Beogradu „vrh je ledenog brega onoga što se dešavalo tokom najduže i najveće obrazovne krize u istoriji univerziteta u Srbiji", rekao je Dejan Vuk Stanković, ministar prosvete.

Zatražio je objašnjenje od rektora Beogradskog univerziteta i dekana zašto i kako je došlo do tragedije.

„Napad na Univerzitet se nastavlja. Vlast već duže vreme ne tretira Univerzitet kao partnera, već kao problem", rekao je rektor Đokić.

„Filozofski fakultet sarađuje sa svim državnim organima kako bi se ustanovile okolnosti i činjenice", dodao je.

Filozofski fakultet je prethodno saopštio da, čim je došlo do nesreće, „nadležni organi su odmah obavešteni, posle čega su izašli na lice mesta".

„Prema onome što su moja saznanja, koleginica koja je nastradala je tada bila sama u hodniku na petom spratu.

„Na istom spratu se održavala nastava koja je bila produžena zbog toga što ponekad nije moguće kontrolisati da li ćete imati dužu diskusiju i više pitanja", rekao je dekan Sinani agenciji Fonet.

Rekao je i da „na fakultetu nema pirotehničkih sredstava".

„Mi to ne držimo na fakultetu - to je i istraga pokazala, koliko mi za sada znamo i koliko su nam rekli", dodao je dekan, koji, prema propisima, organizuje i vodi poslovanje fakulteta i najodgovorniji je za obrazovne ustanove.

Šta je zatražilo tužilaštvo?

Dan posle tragedije, u zgradu fakulteta ušli su službenici Uprave kriminalističke policije (UKP) i Višeg javnog tužilaštva (VJT).

Tužilaštvo je potom naložilo pokretanje istrage.

Od odeljenja za borbu protiv korupcije MUP-a, tužilaštvo je zatražilo prikupljanje informacija zbog „postojanja osnova sumnje na propuste dekana i drugih zaposlenih u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu", saopštili su iz tog tužilaštva.

„Naloženo je i da se proveri da li je fakultet imao funkcionalno savetovalište i protokole za pomoć studentima u krizi i da li su ti mehanizmi bili dostupni studentima, kao i da li je stradala osoba prethodno prijavljivala psihičke probleme nadležnim službama fakulteta", dodali su.

Pripadnici UKP se 31. marta ušli u prostorije Rektorata Univerziteta u Beogradu, potvrdio je FoNetu dekan Hemijskog fakulteta Goran Roglić.

Televizija Informer emitovala je snimke ulaska pripadnika UKP u Rektorat, navodeći da je to po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u okviru istrage o smrti studentkinje.

Na snimku se videlo i kako pripadnici UKP ulaze i kabinet rektora Vladana Đokića

O incidentu se oglasio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, rekavši da mu je „veoma žao i izuzetno teško zbog ovako tragične smrti jedne mlade osobe".

„Pravda je najvažnija", dodao je za list Blic.

Saučešće zbog smrti koleginice, njenoj porodici izjavili su i studenti Filozofskog fakulteta u blokadi.

Potom su na nalogu na mreži Iksu napisali da „sа nаjvećom zаbrinutošću i osudom ukаzujemo nа nedopustivu zloupotrebu trаgedije u svrhu političkih obrаčunа, senzаcionаlizmа i plаnirаnog nаpаdа nа аutonomiju univerzitetа".

Ko je sve saslušan do sada?

Osim dekana Filozofskog fakulteta Sinanija i rektora BU Đokića, mediji su izvestili da je saslušano i nekoliko studenata.

Advokat Rastko Naumov, koji zastupa pozvane studente Filozofskog fakulteta u Beogradu, rekao je za Nova.rs da su dvojica studenata dali izjavu u policiji.

Jedan je saslušan u Beogradu, a drugi u Bajinoj Bašti, opštini na zapadu Srbije, odakle je.

Drugi student je u Bajinoj Bašti i policija nije htela da prihvati tu činjenicu, odnosno da mu omogući da u ponedeljak, 30. marta, dođe u Beogradu da da izjavu, već su angažovali policijsku ispostavu Uprave kriminalističke policije iz Užica da dođe u Bajinu Baštu i uzme mu izjavu, rekao je advokat Naumov.

Dodao je da je policija postavljala pitanja uglavnom u vezi sa smrću devojke.

„Simptomatično je i da su postavljana pitanja u vezi sa studentskim pokretom", tvrdi advokat.

(BBC News, 03.31.2026)