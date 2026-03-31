Delegacija EU u Srbiji: Žalimo zbog incidenata na lokalnim izborima

Beta pre 43 minuta

Delegacija Evropske unije (EU) u Srbiji saopštila je danas da žali zbog broja prijavljenih incidenata, nepravilnosti i neravnopravnih uslova na lokalnim izborima u 10 opština u Srbiji održanih 29. marta.

"Konstatujemo sa zabrinutošću izveštaje o činovima nasilja nad nezavisnim posmatračima, građanima, predstavnicima političkih stranaka i medijskim radnicima. Pozivamo nadležne organe da obezbede brzo i transparentno postupanje i da počinioce pozovu na odgovornost", piše u saopštenju na veb sajtu Delegacije.

Ona je pozdravila visoku izlaznost i aktivno učešće građana, i dodala da uzima u obzir nalaze posmatračke misije Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope.

"Podsećamo da je dužnost države da zaštiti građane od nasilja, da garantuje odgovarajuće uslove kako bi građanski posmatrači mogli da obavljaju svoje aktivnosti u okruženju bez pritisaka i zastrašivanja, i osigura bezbednost novinara u kontekstu izbora", navela je Delegacija.

Ona je u saopštenju podsetila da pored pozitivnih koraka na otklanjaju nedostataka u vezi sa biračkim spiskom izborni proces "zahteva dalja opipljiva unapređenja i reforme".

"S tim u vezi, pozivamo na inkluzivan proces koji uključuje sve relevantne aktere kako bi se unapredio rad na punoj primeni preporuka OEBS/ODIHR-a i Saveta Evrope, radi unapređenja izbornog okvira i njegove primene, znatno pre narednih nacionalnih izbora", piše u saopštenju.

Delegacija je dodala da će nastaviti da "pažljivo prati razvoj događaja u vezi sa izbornim reformama", i buduće lokalne i nacionalne izbore u Srbiji, jer je funkcionisanje njenih demokratskih institucija u "samom središtu" procesa pridruživanja EU.

(Beta, 31.03.2026)

Delegacija EU: Pozdravljamo visoku izlaznost i aktivno učešće građana na izborima

RTV pre 8 minuta
Medijska udruženja u Srbiji pozvala na protest sutra ispred Predsedništva zbog napada na novinare

Danas pre 3 minuta
Protest solidarnosti sa pretučenim novinarima u sredu kod Predsedništva: „Danas solidarnost, sutra opstanak!“

Cenzolovka pre 18 minuta
Sutra protest i skup solidarnosti sa novinarima pretučenim tokom lokalnih izbora

Mašina pre 28 minuta
Delegacija EU u Srbiji pozvala na hitnu i transparentnu istragu o napadima na posmatrače i građane na lokalnim izborima

Insajder pre 53 minuta
Šef delegacije EU: Pažljivo smo pratili lokalne izbore, žalimo zbog incidenata

Blic pre 13 minuta
Protest zbog napada na novinare tokom izbora sutra kod Predsedništva u Beogradu

Radio 021 pre 13 minuta
Delegacija EU: Pozdravljamo visoku izlaznost i aktivno učešće građana na izborima

RTV pre 8 minuta
ZU: Šta je sve to stvarno (ne)urađeno za vreme dve vlasti u poslednjih 15 godina u bloku kod „Pepeljuge“

Jugmedia pre 3 minuta
VELIKI USPEH NOVOFORMIRANOG ORKESTRA: Trubači Dušana Ivkovića oduševili žiri na Saboru u Slivnici

Pirotske vesti pre 8 minuta
Rezultati Gradske smotre recitatora Srbije “Pesniče naroda mog”

Valjevska posla pre 3 minuta
Povremeni prekidi u vodosnabdevanju u sredu i četvrtak

Užice oglasna tabla pre 8 minuta