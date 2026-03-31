Dnevna štampa 31.3.2026: Izbori, gas, Iran i reagovanja

Na naslovnim stranama beogradske dnevne štampe za poslednji dan marta 2026. godine najviše je tekstova o lokalnim izborima i stranim i domaćim reagovanjima na rezultate i incidente, kao i o tromesečnom produžetku gasnog aranžmana sa Rusijom i ratu u Iranu.

ALO - List donosi analizu rezultata lokalnih izbora u tekstu "Protesti oslabili opoziciju". "Zelenski plaća rušenje Orbana", piše list.

BLIC - "Produžen ugovor o gasu" nakon telefonskog razgovora Vučića i Putina. O novim zahtevima Vašingtona za razoružanje srednjeistočnog protivnika u: "Trampov juriš na iranski uranijum". List u svojoj post-izbornoj analizi tvrdi i da je "opozicija saplela studente".

VEČERNJE NOVOSTI - "Kurtijevi teroristi idu u Gazu", nakon najava da će Kosovske bezbednosne snage poslati prve trupe u mirovnu misiju na Bliskom istoku. Pregled "Tri ključne poruke sa glasanja u 10 opština". "Mijat i Ljajić u klinču", o navodnim tenzijama u fudbalskom klubu Partizan.

DANAS - "Krvave glave kao bilans lokalnih izbora", o nasilju zabeleženom tokom izbornog dana na lokalu. O padu stranih direktnih ulaganja u tekstu "Investitori iz Srbije izvlače sve više novca". Profesorka Filozofskog fakulteta Katarina Popović nakon smrti studentkinje apeluje: "Sprečite zloupotrebu gubitka jednog mladog života".

INFORMER - O rezultatima lokalnih izbora list piše u tekstu "Srbija neće blokadere". "Produžen ugovor o ceni gasa s Rusijom", piše list.

KURIR - List donosi analizu održanih lokalnih izbora u tekstu "Pet ključnih istina". "Jaja i meso neće poskupeti i pored velike potražnje", piše list.

NOVA - "Ovo što smo imali u Kuli jeste najbolji modalitet za pobedu", tvrdi predstavnik tamošnje studentkse liste Roland Šipoš. "Ako udare na autonomiju univerziteta naleteće na zid", povodom smrti studentkinje obnovljenim tenzijama između fakulteta i Ministarstva obrazovanja. List fotografijom dokumentuje i da je "Jedan od načelnika UKP predvodio upad u prostorije Narodnog pokreta Srbije".

POLITIKA - Sa juče u Beogradu održanog Foruma za stratešku saradnju najavljeno: "Srbi lakše do kredita za nekretnine u Grčkoj". "Ko su najveći demonteri vladavine prava u EU", odnosno kakvi su rezultati poslednjeg izveštaja vodeće evropske organizacije za građanske slobode. "Prolongiranje prodaje NIS odgovara SAD".

SRPSKI TELEGRAF - O postignutom dogovoru o gasnom aranžmanu sa Rusijom list piše u tekstu "Hvala Putinu, opet nam dao jeftin gas". "SOA htela da zapali Srbiju", piše list.