Hegset upozorava da su naredni dani presudni za Iran, Teheran preti američkim firmama u regionu

Beta pre 26 minuta

Američki sekretar za odbranu Pit Hegset koji ima i titulu "sekretar za rat", izjavio je danas da će naredni dani u agresiji na Iran biti odlučujući i upozorio Teheran da će sukob eskalirati ako ne postigne dogovor sa SAD.

Iranska Revolucionarna garda uzvratila je novom pretnjom, poručujući da će od sutra ciljati američke kompanije u regionu kao odmazdu za napade na Iran, navodeći 18 kompanija, među kojima su Majkrosoft, Gugl, Epl, Intel, IBM, Tesla i Boing.

Iran je ranije zapalio potpuno natovaren tanker na moru kod Dubaija, što je najnoviji napad na trgovačke brodove u Zalivu ili Ormuskom moreuzu od kada su SAD i Izrael izvršili napade 28. februara, piše Rojters.

Predsednik SAD Donald Tramp zapretio je juče da će uništiti iranske energetske objekte ako Iran ne pristane na mirovni sporazum i ne otvori moreuz, ključnu plovnu rutu za globalne pošiljke nafte koju Iran praktično blokira.

(Beta, 31.03.2026)

Hegset upozorava da su naredni dani presudni za Iran, Teheran preti američkim firmama u regionu

Hegset upozorava da su naredni dani presudni za Iran, Teheran preti američkim firmama u regionu

N1 Info pre 20 minuta
"Bežite, spasavajte se!" Katastrofa na Bliskom istoku! Formira se novi vojni savez, Iran poslao Americi listu za odstrel…

"Bežite, spasavajte se!" Katastrofa na Bliskom istoku! Formira se novi vojni savez, Iran poslao Americi listu za odstrel, Tramp šalje još jedan nosač aviona (foto, video)

Blic pre 40 minuta
Zastrašujuća pretnja Irana: Za 24 sata lansiraće rakete na Gugl, Majkrosoft i Epl na Bliskom istoku

Zastrašujuća pretnja Irana: Za 24 sata lansiraće rakete na Gugl, Majkrosoft i Epl na Bliskom istoku

Pravda pre 46 minuta
Hegset upozorava da su naredni dani presudni za Iran, Teheran preti američkim firmama u regionu

Hegset upozorava da su naredni dani presudni za Iran, Teheran preti američkim firmama u regionu

Serbian News Media pre 26 minuta
Novi udar na ekonomiju: Rat u Iranu podigao cenu nafte, berze beleže najveći pad u poslednje vreme

Novi udar na ekonomiju: Rat u Iranu podigao cenu nafte, berze beleže najveći pad u poslednje vreme

Blic pre 26 minuta
Hegset upozorava da su naredni dani presudni za Iran, Teheran preti američkim firmama u regionu

Hegset upozorava da su naredni dani presudni za Iran, Teheran preti američkim firmama u regionu

Pravo u centar pre 26 minuta
Hegset upozorava da su naredni dani presudni za Iran, Teheran preti američkim firmama u regionu

Hegset upozorava da su naredni dani presudni za Iran, Teheran preti američkim firmama u regionu

Radio sto plus pre 21 minuta
Iran preti američkim kompanijama u Zalivu: Na meti Majkrosoft, Gugl, Epl, Tesla

Iran preti američkim kompanijama u Zalivu: Na meti Majkrosoft, Gugl, Epl, Tesla

Danas pre 21 minuta
Ovo je lista zemalja sa najljubaznijim građanima na svetu

Ovo je lista zemalja sa najljubaznijim građanima na svetu

Danas pre 1 sat
BLOG UŽIVO: Napad na kuvajtski tanker u Dubaiju i serija eksplozija u Teheranu, Izrael najavio formiranje tampon zone na jugu…

BLOG UŽIVO: Napad na kuvajtski tanker u Dubaiju i serija eksplozija u Teheranu, Izrael najavio formiranje tampon zone na jugu Libana

Insajder pre 15 minuta
Delegacija Pokrajinske vlade u Republici Angola

Delegacija Pokrajinske vlade u Republici Angola

RTV pre 11 minuta
Sijarto: Prisluškivanje mog telefona ─ skandal i direktno mešanje u mađarske izbore

Sijarto: Prisluškivanje mog telefona ─ skandal i direktno mešanje u mađarske izbore

Sputnik pre 15 minuta