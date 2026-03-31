Hegset upozorava da su naredni dani presudni za Iran, Teheran preti američkim firmama u regionu

Američki sekretar za odbranu Pit Hegset koji ima i titulu "sekretar za rat", izjavio je danas da će naredni dani u agresiji na Iran biti odlučujući i upozorio Teheran da će sukob eskalirati ako ne postigne dogovor sa SAD.

Iranska Revolucionarna garda uzvratila je novom pretnjom, poručujući da će od sutra ciljati američke kompanije u regionu kao odmazdu za napade na Iran, navodeći 18 kompanija, među kojima su Majkrosoft, Gugl, Epl, Intel, IBM, Tesla i Boing.

Iran je ranije zapalio potpuno natovaren tanker na moru kod Dubaija, što je najnoviji napad na trgovačke brodove u Zalivu ili Ormuskom moreuzu od kada su SAD i Izrael izvršili napade 28. februara, piše Rojters.

Predsednik SAD Donald Tramp zapretio je juče da će uništiti iranske energetske objekte ako Iran ne pristane na mirovni sporazum i ne otvori moreuz, ključnu plovnu rutu za globalne pošiljke nafte koju Iran praktično blokira.

(Beta, 31.03.2026)