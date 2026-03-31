Izraelski ministar: Okupiraćemo jug Libana i srušiti sve kuće u selima

Ministar odbrane Izraela izjavio je da će na jugu Libana biti uspostavljena tampon zona i da će Izrael zadržati kontrolu nad delom teritorije čak i posle okončanja sadašnjeg izraelskog rata protiv oružanog krila Pokreta Hezbolah koji je deo vlasti Libana.

Izrael Kac rekao je da će oblast koja će biti okupirana protezati se do reke Litani na jugu Libana - oko 30 kilometara od granice sa Izraelom.

Takođe je naveo da će sve kuće u libanskim selima blizu izraelske granice biti srušene.

Libanski ministar odbrane, general-major Mišel Menasa izjavio je da Kacove izjave pokazuju "jasnu nameru da se uvede nova okupacija libanske teritorije" kakve je bilo ranije.

Države EU, Kanada i Ujedinjene nacije takođe su kritikovali najavu Izraela, prenosi BBC.

Izrael je 2. marta poslao kopnene trupe u južni Liban i istovremeno napado iz vazduha i artiljerijom širom te zemlje, ukljulujući i delove glavnog grada, Bejruta koji je severnije.

Ove akcije usledile su kada je Hezbolah ispalio rakete na severni Izrael kao odmazdu za ubistvo vrhovnog lidera Irana krajem februara, na početku američko-izraelskog rata protiv Irana.

Izrael je i ranije, uprkos primirju dogovorenom 2024. godine, skoro svakodnevno izvodio napade na Hezbolah.

Od početka marta, prema podacima libanskog Ministarstva zdravlja, u Libanu je poginulo 1.238 ljudi, uključujući 124 dece.

Kancelarija UN za humanitarna pitanja navodi da su poginula i 52 zdravstvena radnika.

(Beta, 31.03.2026)