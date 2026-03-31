Navršava se 35 godina od oružanog sukoba na Plitvicama kojim je počeo rat u Hrvatskoj

Danas se navršava 35 godina od oružanog sukoba hrvatske policije i krajiških Srba na Plitvičkim jezerima čime je počeo četvorogodišnji rat u Hrvatskoj.

Do sukoba je došlo 31. marta 1991. godine kada su pripadnici specijalne jedinice hrvatske policije iz Zagreba krenuli ka Plitvicama kako bi iz upravih zgrada tog nacionalnog parka izbacili krajiške Srbe, saopštio je povodom godišnjice dokumentaciono-informacioni centar Veritas.

"Srbi su očekivali napad hrvatskih specijalaca pa su ih na prilazima Plitvicama od Slunja sačekali u zasedi i sa barikadama od porušenih stabala na cesti. Puškaranje je započelo ujutro između šest i sedam časova. Brojčano nadmoćniji hrvatski specijalci, uz pomoć onih kamufliranih u goste, uspeli su da zauzmu hotele i do podneva uspostave kontrolu nad nacionalnim parkom", piše u saopštenju.

U borbama su poginuli pripadnik Teritorijalne odbrane SAO Krajine Rajko Vukadinović (32) i hrvatski policajac Josip Jović (22) a dalju eskalaciju sukoba sprečila je JNA koja se između suprotstavljenih strana postavila kao "tampon zona".