Ponoš: Vučić pali vatre u regionu zbog Kosova i EU

Beta pre 17 minuta

Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš izjavio je danas da predsednik Srbije pali nove vatre u regionu kako bi skrenuo pažnju sa zgarišta svoje kosovske i evropske politike.

"Rezultat 14-godišnje vladavine je - ni Kosovo ni EU. Da bi sklonio pažnju sa zgarišta svoje kosovske i evropske politike, Vučić pali nove vatre u regionu. Kao i 90-tih, zadnja briga mu je što će na tim vatrama da se opeku i građani Srbije i Srbi u regionu", napisao je Ponoš na Iksu.

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je juče da u ovom trenutku nije moguć dolazak u Hrvatsku predsednika Aleksandra Vučića zbog njegovih nedavnih izjava i postupaka, i da je zato odlučio da otkaže sastanak Procesa Brdo-Brioni.

Ponoš na Iksu navodi da nije vest što Vučić ne može u Hrvatsku "s obzirom da ne sme ni u Novi Sad, ni u Čačak, ni u Užice".

"Nažalost, to se ne tiče samo njega. Šešeljoidi su oduvek podvaljivali svoj lažni patriotizam za bubrege. Sad ponovo istom nacionalističkom ambalažom umotavaju sve što su suštinski upropastili. Kosovo i EU su najeklatantniji primeri. Rezultat 14-godišnje vladavine je - ni Kosovo ni EU", dodao je on.

Ponoš ocenjuje da Vučić računa da u tom dimu može natenane da izmasakrira pravosuđe, medije, univerzitet.

"Ne bi bio prvi piroman koji je izgoreo na požaru koji je sam podmetnuo", zaključio je on.

Vučić je u odgovoru na Milanovićev potez naveo da njemu na tom sastanku nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije "da ode i položi cvet u Jasenovcu".

(Beta, 31.03.2026)