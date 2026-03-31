Ponoš: Vučić pali vatre u regionu zbog Kosova i EU

Beta pre 17 minuta

Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš izjavio je danas da predsednik Srbije pali nove vatre u regionu kako bi skrenuo pažnju sa zgarišta svoje kosovske i evropske politike.

"Rezultat 14-godišnje vladavine je - ni Kosovo ni EU. Da bi sklonio pažnju sa zgarišta svoje kosovske i evropske politike, Vučić pali nove vatre u regionu. Kao i 90-tih, zadnja briga mu je što će na tim vatrama da se opeku i građani Srbije i Srbi u regionu", napisao je Ponoš na Iksu.

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je juče da u ovom trenutku nije moguć dolazak u Hrvatsku predsednika Aleksandra Vučića zbog njegovih nedavnih izjava i postupaka, i da je zato odlučio da otkaže sastanak Procesa Brdo-Brioni. 

Ponoš na Iksu navodi da nije vest što Vučić ne može u Hrvatsku "s obzirom da ne sme ni u Novi Sad, ni u Čačak, ni u Užice".

"Nažalost, to se ne tiče samo njega. Šešeljoidi su oduvek podvaljivali svoj lažni patriotizam za bubrege. Sad ponovo istom nacionalističkom ambalažom umotavaju sve što su suštinski upropastili. Kosovo i EU su najeklatantniji primeri. Rezultat 14-godišnje vladavine je - ni Kosovo ni EU", dodao je on.

Ponoš ocenjuje da Vučić računa da u tom dimu može natenane da izmasakrira pravosuđe, medije, univerzitet.

"Ne bi bio prvi piroman koji je izgoreo na požaru koji je sam podmetnuo", zaključio je on.

Vučić je u odgovoru na Milanovićev potez naveo da njemu na tom sastanku nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije "da ode i položi cvet u Jasenovcu".

(Beta, 31.03.2026)

Ponoš: Vučić pali nove vatre u regionu da skrene pažnju sa zgarišta kosovske i evropske politike

Ponoš: Vučić pali nove vatre u regionu da skrene pažnju sa zgarišta kosovske i evropske politike

Danas pre 7 minuta
"Svaki dan mora da opravdava svoju putovnicu najbanalnijim uvredama na račun Vučiča!" Brnabić reagovala na objavu Zdravka…

"Svaki dan mora da opravdava svoju putovnicu najbanalnijim uvredama na račun Vučiča!" Brnabić reagovala na objavu Zdravka Ponoša o otkazanom samitu Brdo - Brioni

Blic pre 37 minuta
Ponoš: Vučić pali nove vatre u regionu da skrene pažnju sa zgarišta kosovske i evropske politike

Ponoš: Vučić pali nove vatre u regionu da skrene pažnju sa zgarišta kosovske i evropske politike

Serbian News Media pre 17 minuta
Šta stoji iza Milanovićevog otkazivanja samita na Brionima? Kerbler o tenzijama i kriznim odnosima Srbije i Hrvatske

Šta stoji iza Milanovićevog otkazivanja samita na Brionima? Kerbler o tenzijama i kriznim odnosima Srbije i Hrvatske

Euronews pre 37 minuta
Ponoš: Vučić pali nove vatre u regionu da skrene pažnju sa zgarišta kosovske i evropske politike

Ponoš: Vučić pali nove vatre u regionu da skrene pažnju sa zgarišta kosovske i evropske politike

Radio sto plus pre 17 minuta
Ponoš: Vučić pali nove vatre u regionu da skrene pažnju sa zgarišta kosovske i evropske politike

Ponoš: Vučić pali nove vatre u regionu da skrene pažnju sa zgarišta kosovske i evropske politike

Pravo u centar pre 17 minuta
"Možete misliti koliki je naš interes ko je pobedio u Sevojnu": Hrvatski ministar kaže da su "pretnje iz Srbije" deplasirane

"Možete misliti koliki je naš interes ko je pobedio u Sevojnu": Hrvatski ministar kaže da su "pretnje iz Srbije" deplasirane

Insajder pre 1 sat
Ponoš: Vučić pali nove vatre u regionu da skrene pažnju sa zgarišta kosovske i evropske politike

Ponoš: Vučić pali nove vatre u regionu da skrene pažnju sa zgarišta kosovske i evropske politike

Danas pre 7 minuta
Tužilaštvo prikuplja informacije o tome ko je slao demotivacione poruke pristalicama SNS

Tužilaštvo prikuplja informacije o tome ko je slao demotivacione poruke pristalicama SNS

Danas pre 12 minuta
Razmatra se nova lokacija za samit 'Brdo-Brioni'

Razmatra se nova lokacija za samit 'Brdo-Brioni'

Slobodna Evropa pre 2 minuta
Stevanić: Sve dok sviraju dragačevske trube, oni će da gube; GG “Jedan tim“: Na krilima studenata do konačne pobede

Stevanić: Sve dok sviraju dragačevske trube, oni će da gube; GG “Jedan tim“: Na krilima studenata do konačne pobede

Morava info pre 2 minuta
BLOG UŽIVO Blokirana Vasina ulica: Veliki broj studenata i građana ispred Rektorata nakon upada UKP-a

BLOG UŽIVO Blokirana Vasina ulica: Veliki broj studenata i građana ispred Rektorata nakon upada UKP-a

Nova pre 12 minuta