Rusija lansirala 289 dronova na Ukrajinu tokom prethodne noći
Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je, ili neutralisala 267 od 289 dronova kojima je Rusija napala Ukrajinu tokom prethodne noći, saopštilo je ratno vazduhoplovstvo na društvenim mrežama.
Tačno 20 dronova je pogodilo 11 lokacija, a otpad od pogođenih dronova je prijavljen na šest drugih lokacija, dodaje se u saopštenju.
Guverner regiona, koji se nalazi nekoliko stotina kilometara od linija fronta i čiji je glavni grad Sankt Peterburg, Aleksandar Drozdenko rekao je da je ruska protivvazdušna odbrana tokom noći oborila 38 dronova.
Nije precizirao njihovo poreklo, ali Ukrajina svake noći šalje desetine dronova prema Rusiji kao odgovor za svakodnevno bombardovanje njene teritorije više od četiri godine.
"Postoji šteta u luci Ust-Luga", dodao je Drozdenko na Telegramu.
Ta lokacija u Finskom zalivu, ključna za ruski izvoz đubriva, nafte i uglja, već je nekoliko puta bila meta napada poslednjih dana.
Guverner je rekao da su ostaci presretnutih dronova oštetili tri stambene zgrade i dve učionice u lokalnoj školi gde su povređene tri osobe, uključujući dvoje dece.
Agencija TASS je javila da je na aerodromu u Sankt Peterburgu, drugom po veličini gradu u zemlji, otkazano oko 50 letova.
(Beta, 31.03.2026)