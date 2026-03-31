Rusija lansirala 289 dronova na Ukrajinu tokom prethodne noći

Beta pre 2 sata

 Rusija je tokom prethodne noći lansirala 289 dronova na Ukrajinu, saopštila je ukrajinska vojska.

Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je, ili neutralisala 267 od 289 dronova kojima je Rusija napala Ukrajinu tokom prethodne noći, saopštilo je ratno vazduhoplovstvo na društvenim mrežama.

Tačno 20 dronova je pogodilo 11 lokacija, a otpad od pogođenih dronova je prijavljen na šest drugih lokacija, dodaje se u saopštenju.

 
 
  U Rusiji u napadu dronovima oštećena baltička luka i škola, povređene tri osobe
 
 
Veliki napad dronovima usmeren na severozapadnu Rusiju oštetio je luku Ust-Luga na Baltičkom moru, ključnu za ruski izvoz goriva, kao i jednu školu, saopštile su jutros lokalne vlasti u Rusiji i dodale da su tri osobe povređene.

Guverner regiona, koji se nalazi nekoliko stotina kilometara od linija fronta i čiji je glavni grad Sankt Peterburg, Aleksandar Drozdenko rekao je da je ruska protivvazdušna odbrana tokom noći oborila 38 dronova.

Nije precizirao njihovo poreklo, ali Ukrajina svake noći šalje desetine dronova prema Rusiji kao odgovor za svakodnevno bombardovanje njene teritorije više od četiri godine.

"Postoji šteta u luci Ust-Luga", dodao je Drozdenko na Telegramu.

Ta lokacija u Finskom zalivu, ključna za ruski izvoz đubriva, nafte i uglja, već je nekoliko puta bila meta napada poslednjih dana.

Guverner je rekao da su ostaci presretnutih dronova oštetili tri stambene zgrade i dve učionice u lokalnoj školi gde su povređene tri osobe, uključujući dvoje dece.

Agencija TASS je javila da je na aerodromu u Sankt Peterburgu, drugom po veličini gradu u zemlji, otkazano oko 50 letova.

(Beta, 31.03.2026)

Vesti online pre 56 minuta
Žestoki ukrajinski napadi na Rusiju: Oštećena luka Ust-Luga, buktali požari, ima povređenih

Žestoki ukrajinski napadi na Rusiju: Oštećena luka Ust-Luga, buktali požari, ima povređenih

Blic pre 56 minuta
Masovni ruski napad dronovima na Ukrajinu tokom noći

Masovni ruski napad dronovima na Ukrajinu tokom noći

NIN pre 1 sat
Ruska luka oštećena u ukrajinskom napadu, Rusija tokom noći lansirala 289 dronova na Ukrajinu

Ruska luka oštećena u ukrajinskom napadu, Rusija tokom noći lansirala 289 dronova na Ukrajinu

Insajder pre 2 sata
U Rusiji u napadu dronovima oštećena baltička luka i škola, Moskva lansirala 289 dronova na Ukrajinu

U Rusiji u napadu dronovima oštećena baltička luka i škola, Moskva lansirala 289 dronova na Ukrajinu

N1 Info pre 3 sata
Rusija lansirala 289 dronova na Ukrajinu tokom prethodne noći

Rusija lansirala 289 dronova na Ukrajinu tokom prethodne noći

Serbian News Media pre 2 sata
Rusija lansirala 289 dronova na Ukrajinu tokom prethodne noći

Rusija lansirala 289 dronova na Ukrajinu tokom prethodne noći

Nova pre 3 sata
Statistika: Švedska beleži najmanji broj ubistava još od 2012. godine

Statistika: Švedska beleži najmanji broj ubistava još od 2012. godine

Insajder pre 16 minuta
Orban se bori za glasove i u Srbiji: Vučić i SNS snažno uz premijera Mađarske

Orban se bori za glasove i u Srbiji: Vučić i SNS snažno uz premijera Mađarske

N1 Info pre 31 minuta
Kalas: Pretnje iz Rusije neće nestati ni nakon završetka rata u Ukrajini

Kalas: Pretnje iz Rusije neće nestati ni nakon završetka rata u Ukrajini

RTV pre 16 minuta
Advokati muškarca optuženog za ubistvo Čarlija Kirka traže odlaganje saslušanja

Advokati muškarca optuženog za ubistvo Čarlija Kirka traže odlaganje saslušanja

RTV pre 36 minuta
Više hiljada mrtvih na Bliskom istoku od početka rata, nove Trampove pretnje

Više hiljada mrtvih na Bliskom istoku od početka rata, nove Trampove pretnje

BBC News pre 26 minuta