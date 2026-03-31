Tužilaštvo istražuje poruke članovima SNS tokom izbora

Beta pre 22 minuta

Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu (VJT) zatražilo je od policije da ispita navode o neovlašćenom prikupljanjem ličnih podataka više hiljada registrovanih članova Srpske napredne stranke (SNS), koji su tokom izbornog dana dobili poruku da podrže neku drugu izbornu listu na prekjuče održanim lokalnim izborima.

Tužilaštvo tvrdi da su tako članovi SNS dobili poruku: "Vrh stranke je kasno sinoć doneo odluku da se podrži lista broj 2. Očekujemo da ćete poštovati odluku rukovodstva. Aleksandar Vučić – NAŠA PORODICA".

VJT je saopštio da sumnjaju da je nepoznato lice time počinilo krivično delo "Neovlašćeni pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka", kao i da sumnjaju da je izvesni D.B. (54) iz Beograda izvršio isto krivično delo.

"Policiji je, pored ostalog, naloženo da obavi razgovor sa D.B. (...) ko su vlasnici i korisnici tih brojeva telefona, a koji su se nalazili zapisani na pocepanom papiru koji je pronađen i privremeno oduzet (...) 29. marta 2026. godine, te da li ima saznanja zbog čega su se u prostorijama političke stranke Narodni pokret Srbije nalazili omoti sim kartice jednog mobilnog operatera bez pripadajuće kartice, koji su pronađeni i privremeno oduzeti", dodaje se u saopštenju.

Naloženo je da se od D.B. privremeno oduzme telefon i sim kartica, radi veštačenja elektronskih uređaja.

Uprava kriminalističke policije ušla je tokom izbornog dana u beogradske prostorije Narodnog pokreta Srbije.

Lider te stranke Miroslav Aleksić ocenio je da je u pitanju "zloupotreba ovlašćenja", a da im se na teret stavljalo delo protiv prava glasanja.

(Beta, 31.03.2026)

