Vremenska prognoza za sredu, 1. april 2026: Sutra oblačno sa kišom, na planinama sneg

U Srbiji će sutra biti oblačno, ponegde sa slabim padavinama, a jače naoblačenje sa kišom, na planinama sa snegom očekuje se uveče i tokom noći na jugu i jugozapadu zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, na severu povremeno i jak, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura biće od dve do šest, a najviša dnevna od osam do 15 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će sutra biti umereno do potpuno oblačno, suvo i malo toplije. Vetar će biti slab i umeren, severoistočni. Najniža temperatura biće oko pet, a najviša dnevna oko 13 stepeni Celzijusa.

U Srbiji će u četvrtak i petak biti oblačno mestimično sa kišom, na planinama sa snegom, uz količinu padavina južnije od Save i Dunava, dok će u Vojvodini količina kiše biti znatno manja, a ponegde i u potpunosti izostati.

U petak se u drugom delu dana predviđa prestanak padavina i delimično razvedravanje. U subotu će se oblačnost i padavine zadržati još samo ujutru i pre podne na istoku i jugu Srbije dok će u ostalom delu zemlje biti pretežno sunčano i malo toplije.

U Beogradu se predviđa slično vreme u istom periodu.

Biometeorološka prognoza za sredu, 1. april:

Biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Astmatičarima i osobama sa obolјenjima srca se savetuje opreznost. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promenlјivo raspoloženje.

(Beta, 31.03.2026)

