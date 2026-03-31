Bajatović: Imaćemo stabilan gas do 2028. i bez poskupljenja za domaćinstva

Za privredu će možda i malo pojeftiniti

Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da dogovor predsednika Srbije i Rusije Aleksandra Vučića i Vladimira Putina o produžetku gasnog aranžmana znači da će Srbija imati stabilno snabdevanje do 2028. godine bez poskupljenja za domaćinstva i uz mogućnost da gas za privredu bude čak i nešto jeftiniji. Bajatović je ukazao u programu RTS da nije reč o novom ugovoru već o produžetku postojećeg, pre svega zbog problema koji mogu da nastanu u plaćanju i