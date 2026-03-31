SAD produžile rok za potencijalne kupce imovine Lukoila do 1. maja

Rok za zainteresovane kompanije produžen je do 1. maja, a ukupna vrednost imovine je oko 22 milijarde dolara Među zainteresovanim su Carlyle, Exxon Mobil, Chevron, Abu Dabi holding i investitor Bernd Bergmair Sjedinjene Američke Države produžile su rok po četvrti put kompanijama za pregovore sa ruskim Lukoilom o kupovini njene strane imovine nakon što je Vašington prošle godine uveo sankcije toj energetskoj kompaniji. Američka Kancelarija za kontrolu strane imovine