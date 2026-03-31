Savet bezbednosti UN saziva hitan sastanak posle smrti mirovnih vojnika u Libanu

UNIFIL istražuje eksploziju kod mesta Bani Hajan u kojoj su stradala dva indonežanska mirovnjaka Broj poginulih u izraelskim napadima na Liban premašio je 1.200 Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održaće danas hitan sastanak nakon smrti trojice indonežanskih mirovnih vojnika u južnom Libanu, saopštili su diplomatski izvori.

Sastanak je zatražila Francuska i zakazan je za 10 sati po lokalnom vremenu, preneo je "Figaro". Incidenti su se dogodili u području sukoba između Izraela i Hezbolaha. Privremene snage Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL) saopštile su da istražuju eksploziju nepoznatog porekla koja je uništila vozilo u blizini mesta Bani Hajan na granici sa Izraelom, pri čemu su poginula dva indonežanska vojnika, dok su dvojica ranjena. UNIFIL je ranije potvrdio da je još jedan