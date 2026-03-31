Trgovinska robna razmena Srbije 11,5 milijardi evra: Evo 5 ključnih proizvoda koje izvozimo i 5 koje uvozimo

Najveći deo razmene obavlja se sa zemljama EU (59,9%), glavnim partnerima Nemačkom, Italijom, Kinom i državama CEFTA, sa kojima Srbija ima suficit Na regionalnom nivou, Region Vojvodine vodi po izvozu (29,8%), a Beogradski region po uvozu (44,8%) Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za januar- februar 2026. godine iznosila je 11.519,5 miliona evra (11,5 milijardi), što je za 1,3 odsto manje u odnosu na isti period prethodne godine, objavio je danas