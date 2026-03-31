(Video) "Hteo je i drugog dečaka, bilo je malo razočarenje" Džidža o želji oca Dragana Stojkovića Bosanca, o odnosu sa njim i trenutku kada je dobila šamar

Džidža u emisiji prvi put priča da je njen otac u početku želeo još jednog dečaka, ali to nije uticalo na njihovu bliskost: "Nisam nikada osetila nedostatak ljubavi prema meni, baš nikad".

Opisuje i kako je u detinjstvu vladala disciplina u kući, posebno kada su u pitanju izlasci i kašnjenja: 'Sećam se tog momenta... "Gde si ti do sad?", tras...' Pevačica Aleksandra Stojković Džidža u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" koja se emituje večeras od 22.15 sati samo na Blic TV otkrila je nepoznate detalje o svom odnosu sa ocem, Draganom Stojkovićem Bosancem. Iako su danas izuzetno bliski, Džidža priznaje da je njen dolazak na svet za njega