Žena izbodena u parku u Humskoj! Pokrenuta akcija Vihor: Hitno prevezena u Urgentni

Ženska osoba stara 47 godina ubodena je u vrat Zadobila je teške povrede i hitno je prevezena u Urgentni centar Danas je u Humskoj ulici došlo do teškog napada kada je žena ubodena u vrat.

Kako se nezvanično saznaje, reč je o ženi staroj 47 godina, koja je zadobila teške povrede, a kako se sumnja, muško lice ju je ubolo, najverovatnije nožem. Kako saznajemo, muškarac koji ju je napao ima oko 30 godina. Hitno je prevezena u Urgentni centar u svesnom stanju. Akcija Vihor na snazi.