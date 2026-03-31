Rat u Iranu ubrzao inflaciju u evrozoni: ECB pred novim odlukama o kamatama

Evrozona je zabeležila najoštriji skok inflacije od 2022. godine, jer je rat u Iranu naglo podigao troškove energije, učvrstivši očekivanja da će Evropska centralna banka (ECB) morati da poveća kamatne stope.

Potrošačke cene porasle su za 2,5 odsto na godišnjem nivou u martu - u odnosu na 1,9 odsto prethodnog meseca i najviše od januara 2025. godine. Ovaj rezultat je tek neznatno ispod srednje procene iz Bloombergove ankete, od 2,6 odsto. Bazna inflacija, koja isključuje volatilne kategorije poput hrane i energije, neočekivano je usporila na 2,3 odsto, dok je pažljivo praćen pokazatelj usluga takođe oslabio, saopštio je Evrostat u utorak.