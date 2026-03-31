Banditi napali grad u centralnom Haitiju, najmanje 30 mrtvih

Najmanje 30 ljudi je danas poginulo a desetine se smatraju nestalim na Haitiju, pošto su bande obnovile napad na grad Peti-Rivijer u centralnom delu ove karipske zemlje, zahvaćene haosom, saopštili su aktivisti za ljudska prava.

Banda Gran Grif napala je juče Peti-Rivijer, u kojem je spaljivala kuće i ostavljala leševe po ulicama. „Gangsteri su danas ponovo udarili na grad“, rekla je Bertid Oras, portparolka aktivističke grupe Komisija za dijalog, pomirenje i podizanje svesti za spas Artibonita. Ona je izjavila za AP da banda i dalje kontroliše predgrađe Žan-Deni i da je tamo postavila barikade. „Ta oblast je potpuno napuštena“, rekla je preko telefona i poručila: „Samo bande imaju