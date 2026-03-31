Masivna vatrena lopta na iranskom nebu: Isfahan na udaru snažnog američkog napada, oglasio se Tramp

Iranski grad Isfahan našao se jutros na udaru snažnog američkog napada, koji je pogodio bunkere municije, dok je Iran je pogodio natovaren kuvajtski tanker za sirovu naftu koji je bio usidren u Dubaiju, a Izrael objavio da su četiri vojnika te zemlje ubijena na jugu Libana i ujedno nastavio napade na Teheran i Bejrut.

Kuvajtska naftna korporacija saopštila je da je pogođen veliki tanker za sirovu naftu „El Salmi“, a kako je prenela državna novinska agencija Kuna, napad je izazvao oštećenja na brodu i požar na tankeru, pa su izdata upozorenja na mogućnost izlivanja nafte. Nije bilo prijavljenih žrtava. Američki napad na skladišta municije u centralnom iranskom gradu Isfahanu poslao je masivnu vatrenu loptu u nebo, kojom se na društvenim mrežama pohvalio i sam američki predsednik