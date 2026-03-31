Ponoš: Vučić pali nove vatre u regionu da skrene pažnju sa zgarišta kosovske i evropske politike

Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko ;Ponoš izjavio je danas da predsednik Srbije ;pali nove vatre u regionu kako bi skrenuo pažnju sa zgarišta svoje kosovske i evropske politike. „Rezultat 14-godišnje vladavine je – ni Kosovo ni EU.

Da bi sklonio pažnju sa zgarišta svoje kosovske i evropske politike, Vučić pali nove vatre u regionu. Kao i 90-tih, zadnja briga mu je što će na tim vatrama da se opeku i građani Srbije i Srbi u regionu“, napisao je Ponoš na Iksu. Ne bi trebalo da bude neka vest to što Vučić ne može da otputuje u Hrvatsku, s obzirom da ne sme ni u Novi Sad, ni u Čačak, ni u Užice… Nažalost, to se ne tiče samo njega. Šešeljoidi su oduvek podvaljivali svoj lažni patriotizam za