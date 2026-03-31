Samo jedan mandat razlike: U Aranđelovcu SNS dobio 21 odbornika, Studenti za Aranđelovac 20

Danas pre 22 minuta  |  FoNet
Opštinska izborna komisija (OIK) u Aranđelovcu objavila je danas preliminarne rezultate redovnih lokalnih izbora koji pokazuju da je razlika između liste okupljene oko Srpske napredne stranke i liste koju su predvodili studenti i opozicione stranke 1.051 glas ili samo jedan mandat.

Komisija je, na osnovu 100 odsto obrađenih biračkih mesta, objavila da je od 36.841 sa pravom glasa na izborima u ndelju glasalo 25.996 birača ili 70,56 odsto. Nevažećih listića je bilo 449 ili 1,72 odsto. Lista koja nosi ime Aleksandra Vučića osvojila je 13.030 glasova ili 50,12 odsto, pa će imati 21 odbornički mandat. Lista Studenti za Aranđelovac – Mladost pobeđuje dobila je podršku 11.979 birača ili 46,08 odsto i osvojima 20 mandata u lokalnoj skupštini. Ruska
Otvori na danas.rs

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićAranđelovacSrpska napredna strankaSNSIzbori

Politika, najnovije vesti »

Danas pre 22 minuta
Danas pre 1 sat
Danas pre 47 minuta
Blic pre 3 sata
Danas pre 2 sata