Samo jedan mandat razlike: U Aranđelovcu SNS dobio 21 odbornika, Studenti za Aranđelovac 20

Opštinska izborna komisija (OIK) u Aranđelovcu objavila je danas preliminarne rezultate redovnih lokalnih izbora koji pokazuju da je razlika između liste okupljene oko Srpske napredne stranke i liste koju su predvodili studenti i opozicione stranke 1.051 glas ili samo jedan mandat.

Komisija je, na osnovu 100 odsto obrađenih biračkih mesta, objavila da je od 36.841 sa pravom glasa na izborima u ndelju glasalo 25.996 birača ili 70,56 odsto. Nevažećih listića je bilo 449 ili 1,72 odsto. Lista koja nosi ime Aleksandra Vučića osvojila je 13.030 glasova ili 50,12 odsto, pa će imati 21 odbornički mandat. Lista Studenti za Aranđelovac – Mladost pobeđuje dobila je podršku 11.979 birača ili 46,08 odsto i osvojima 20 mandata u lokalnoj skupštini. Ruska