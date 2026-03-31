Tesnom većinom izabran novi predsednik Skupštine Niša: Kvorum za sednicu dao i osuđeni bivši predsednik
Danas pre 1 sat | Zorica Miladinovic
Skupština grada Niša izabrala je danas, 31. marta, socijalistu Darka Nikolića za novog predsednika, nakon što je prethodnom, Igoru Novakoviću, prestao mandat zbog pravosnažne presude kojom je osuđen na godinu i po dana zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja.
Skupštinski kvorum činio je 31 odbornik, među kojima je bio i Novaković, koji je prethodno podneo ostavku na funkciju predsednika, a danas, pre izbora novog predsednika, za govornicom saopštio da je podnosi i na funkciju odbornika. U Skupštini grada, koja ima 61 odbornika, tesnu vladajuću većinu čini 31 odbornik, od kojih je 30 iz koalicije oko SNS „Aleksandar Vučić- Niš sutra“, a jedan iz Ruske stranke. Kompletna opozicija je bojkotovala sednicu, uz obrazloženje