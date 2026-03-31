Išao sam da uhvatim makazice, nisam ni video gol! Pavlović o majstoriji: Bitan pogodak u pravo vreme

Fudbalski reprezentativac Srbije Strahinja Pavlović izjavio je da je zadovoljan pobedom od 2:1 protiv Saudijske Arabije u prijateljskom meču koji je odigran u Bačkoj Topoli.

Pavlović je postigao gol makazicama u 66. minutu. – Išao sam da uhvatim makazice, nisam ni video gol, pao sam na leđa. Saigrači su se radovali, kao i publika i onda sam znao da sam pogodio. Bitan gol u pravo vreme, uzeli smo kontrolu i rešili utakmicu – rekao je Pavlović posle meča za TV Arena sport. On je nedavno postigao gol za ekipu Milana. – Ovaj za selekciju Srbije je uvek najlepši, igrati za svoju zemlju je uvek prioritet. Žao mi je što sam u prvom