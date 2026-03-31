Išao sam da uhvatim makazice, nisam ni video gol! Pavlović o majstoriji: Bitan pogodak u pravo vreme

Dnevnik pre 43 minuta
Fudbalski reprezentativac Srbije Strahinja Pavlović izjavio je da je zadovoljan pobedom od 2:1 protiv Saudijske Arabije u prijateljskom meču koji je odigran u Bačkoj Topoli.

Pavlović je postigao gol makazicama u 66. minutu. – Išao sam da uhvatim makazice, nisam ni video gol, pao sam na leđa. Saigrači su se radovali, kao i publika i onda sam znao da sam pogodio. Bitan gol u pravo vreme, uzeli smo kontrolu i rešili utakmicu – rekao je Pavlović posle meča za TV Arena sport. On je nedavno postigao gol za ekipu Milana. – Ovaj za selekciju Srbije je uvek najlepši, igrati za svoju zemlju je uvek prioritet. Žao mi je što sam u prvom
Povezane vesti »

Strahinja Pavlović o makazicama: „Ovo mi je najdraži gol za reprezentaciju do sada!“

Strahinja Pavlović o makazicama: „Ovo mi je najdraži gol za reprezentaciju do sada!“

Hot sport pre 23 minuta
Piksi u javnosti prvi put posle odlaska sa klupe Srbije, uslikanna tribinama

Piksi u javnosti prvi put posle odlaska sa klupe Srbije, uslikanna tribinama

Nova pre 8 minuta
"Momci, fudbal se igra kad si ljut ili gladan": Paunović oktrio reči koje su probudile Srbiju

"Momci, fudbal se igra kad si ljut ili gladan": Paunović oktrio reči koje su probudile Srbiju

Mondo pre 12 minuta
Petrović: "Primljen gol nije greška Rajkovića"

Petrović: "Primljen gol nije greška Rajkovića"

Sportske.net pre 13 minuta
Paunović posle pobede: Fudbal se igra kad si ljut

Paunović posle pobede: Fudbal se igra kad si ljut

Sputnik pre 18 minuta
Mitrović oduševljen remek - delom Pavlovića: Jedan od najlepših golova u novoj istoriji reprezentacije...

Mitrović oduševljen remek - delom Pavlovića: Jedan od najlepših golova u novoj istoriji reprezentacije...

Kurir pre 28 minuta
Selektor Saudijske Arabije: "Znamo Mitrovića, a pustili smo ga"

Selektor Saudijske Arabije: "Znamo Mitrovića, a pustili smo ga"

Sportske.net pre 48 minuta
Povezane vesti »

Utakmica u Osijeku prekinuta jer je kolabirao selektor mladih Turske

Utakmica u Osijeku prekinuta jer je kolabirao selektor mladih Turske

Danas pre 8 minuta
Evroliga kaznila Partizan zbog ponašanja navijača

Evroliga kaznila Partizan zbog ponašanja navijača

Danas pre 38 minuta
Veljko Paunović: Svi koncepti su na mestu, samo nam je potrebno uigravanje

Veljko Paunović: Svi koncepti su na mestu, samo nam je potrebno uigravanje

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Gol kakav se retko viđa: Efektne makazice Strahinje Pavlovića u dresu Srbije

(VIDEO) Gol kakav se retko viđa: Efektne makazice Strahinje Pavlovića u dresu Srbije

Danas pre 1 sat
Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije se plasirala na Evropsko prvenstvo

Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije se plasirala na Evropsko prvenstvo

Danas pre 2 sata