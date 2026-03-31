NBA liga: Los Anđeles Lejkersi pobedili Vašington, Vukčević postigao 14 poena

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa pobedili su na svom terenu Vašington rezultatom 120:101 u meču NBA lige.

Najefikasniji u ekipi Lejkersa bio je Lebron Džejms sa 21 poenom, 12 asistencija i 10 skokova. Ostin Rivs, Luk Kenard i Džekson Hejs postigli su po 19 poena. U redovima Vašingtona istakao se Vil Rajli sa 20 poena. Srpski košarkaš Tristan Vukčević zabeležio je 14 poena, tri skoka i jednu asistenciju. Košarkaši Oklahome pobedili su na svom terenu posle produžetka Detroit rezultatom 114:110. Šej Gildžes-Aleksander je sa 47 poena predvodio Oklahomu do pobede, a Pol Rid