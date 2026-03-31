Oblačno i hladno, kiša još nije završila svoje. Oglasio se RHMZ: Evo šta nas čeka do kraja dana i kad nam se vraća sunce.…

Do kraja dana pretežno oblačno, ponegde sa slabim padavinama (sa slabom ili sipećom kišom u nizijama i sa slabim snegom u brdsko-planinskim predelima). Vetar slab i umeren, na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno jak, severnih pravaca.

U sredu (01.04.) na severu Srbije i u Timočkoj Krajini promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. U ostalim krajevima oblačno, tek ponegde sa slabim padavinama, a jače naoblačenje sa kišom, na planinama sa snegom očekuje se uveče i tokom noći na jugu i jugozapadu zemlje. Vetar slab i umeren, na severu povremeno i jak, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 6 °S, a najviša dnevna od 8 do 15 °S. U četvrtak (02.04.) i petak (03.04.) oblačno mestimično