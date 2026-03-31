Od sutra novi udar na džep prevoznika: počinje elektronska naplata putarine za kamione na Obilaznici oko Beograda. Evo koliko košta svaka deonica.

Na obilaznici oko Beograda 1. aprila počeće obavezna elektronska naplata putarine za vozila IV kategorije, odnosno teška teretna vozila, a ona će se kretati od 120 do 480 dinara po deonici.

Prema cenovniku koji je usvojio Nadzorni odbor Puteva Srbije, cena za deonicu Batajnica - Beograd iznosiće 340 dinara, za deonicu Beograd - Surčin 120 dinara, Surčin - Surčin jug takođe 120 dinara a za deonicu Surčin jug - Ostružnica 290 dinara, rečeno je Tan‌jugu u Putevima Srbije. Za deonicu Ostružnica - Orlovača cena će biti 480 dinara, Orlovača - Avala 390 dinara, Avala - Bubanj Potok 130 dinara. Iste cene važiće i u obrnutom, odnosno smeru B. Putarina će, kako