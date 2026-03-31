Stanje na granicama: Duža čekanja za teretna vozila na prelazima Batrovci i Šid

Promenljivi uslovi vožnje, kao i hladna jutra i noći, i dalje zahtevaju dodatni oprez, posebno na putevima u višim i planinskim predelima, gde meteorolozi najavljuju i slab sneg.

AMSS savetuje vozačima da budu oprezni i prilagode vožnju uslovima na putu. Prolećni pljuskovi, kiša, povremeno mokri kolovozi i smanjena vidljivost otežavaju slove vožnje. "Iako uskoro prestaje zakonska obaveza korišćenja zimskih guma, u ovim prvim danima proleća možda još nije vreme za žurbu sa njihovom zamenom", navodi se u saopštenju AMSS. Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave