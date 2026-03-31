Bajatović: Srbija će imati stabilno snabdevanje ruskim gasom do 2028. godine

Generalni direktor „Srbijagasa“ Dušan Bajatović izjavio je danas da će Srbija imati stabilno snabdevanje gasom do 2028. godine, bez poskupljenja za domaćinstva i uz mogućnost da gas za privredu bude i nešto jeftiniji.

On je za RTS kazao da novi dogovor Srbije i Rusije o snabdevnju gasom donosi cenovnu stabilnost za Srbiju. Dodao je da nije reč o novom ugovoru, već o produžetku postojećeg, pre svega zbog problema koji mogu da nastanu u plaćanju i tumačenju evropskih sankcija. „Srbija je bezbedna u pogledu snabdevanja gasom najmanje do 1. januara 2028. godine, kada je reč o tranzitu preko trećih zemalja“, rekao je Bajatović. Govoreći o ceni gasa, ukazao je na to da je za Srbiju