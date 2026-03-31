Strahinja Pavlović o makazicama: „Ovo mi je najdraži gol za reprezentaciju do sada!“

Štoper je postigao izvanredan pogodak Strahinja Pavlović bio je centralna figura pobede Srbije protiv Saudijske Arabije u Bačkoj Topoli, pošto je spektakularnim makazicama doneo ključni trenutak utakmice, ali uprkos tome nije bio potpuno zadovoljan prikazanim.

Defanzivac je u drugom poluvremenu reagovao na odbijenu loptu i atraktivnim potezom zatresao mrežu, a kasnije je otkrio kako je izgledao ceo trenutak iz njegove perspektive. – Imao sam sličnu situaciju pre nekoliko godina, u finalu Kupa. Kada sam video loptu, pomislio sam da je to ta prilika. Pao sam unazad, zahvatio je makazicama i nisam ni video gde je završila, ali sam po reakciji saigrača znao da je gol. Bio je to važan trenutak za nas – rekao je Pavlović.