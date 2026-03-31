Zasluženo: As Budućnosti poneo laskavo priznanje!

Budućnost je u pravom trenutku dobila igrača koji pravi razliku – Aksel Butej eksplodirao je protiv Igokee.

Francuski krilni košarkaš bio je nezaustavljiv u trijumfu od 100:75, a meč je praktično rešio već u prvom poluvremenu dominacijom na oba kraja terena. Za 30 minuta igre ubacio je 27 poena, uz pet skokova i četiri asistencije, demonstrirajući kompletnu napadačku i timsku igru. Njegov učinak dodatno dobija na značaju kada se pogleda indeks korisnosti – impresivnih 37, što je bio najbolji rezultat u čitavom kolu Top 8