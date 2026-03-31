Medijska udruženja pozvala na protest ispred Predsedništva, povodom napada na novinare 29. marta

Više medijskih udruženja pozvalo je danas na protest ispred Predsedništva Srbije povodom napada na novinare 29. marta, kada su održani izbori u deset opština i gradova.

Udruženja ističu da okupljanjem u 10:30 časova u Ulici kralja Milana žele da pokažu solidarnost sa kolegama koji su napadnuti 29. marta i da ukažu na sve teži i opasniji položaj novinara na terenu. Napadi na novinare nisu izolovani incidenti, oni su sistematski udar na pravo javnosti da zna. Društvo u kojem su novinari mete nasilja nije slobodno društvo i postaje prostor straha, ćutanja i nekažnjenog nasilja, navedeno je u zajedničkom saopštenju više udruženja. Na