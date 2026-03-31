Odloženo suđenje studentu koji se tereti za gađanje gradonačelnika Niša jajima

Suđenje studentu niškog Medicinskog fakulteta Arsenu Milosavljeviću, koji se tereti za fizički napad na gradonačelnika Niša Dragoslava Pavlovića gađanjem jajima, zakazano za danas, odloženo je za 29. april.

Razlog je to što optužni akt do danas nije dostavljen Milosavljeviću i braniocima, navode Južne vesti. U sudnici je bio i Pavlović, kao oštećeni, a ispraćen je zvižducima okupljenih na protestu ispred zgrade Višeg suda. Odlaganje je tražio Milosavlovljevićev advokat Jovan Rajić, kako bi se odbrana dobro upoznala sa sadržajem optužnog predloga i mogla da se o tome izjasni. Očigledno je postojao veliki pritisak da se to procesuira i da mora da dođe pred sud. Postoji