OIK Knjaževac: SNS osvojio 8.825 glasova, izlaznost 71,13 odsto ukupnog broja birača

Na lokalnim izborima za Skupštinu opštine Knjaževac u nedelju lista "Aleksandar Vučić - Knjaževac, naša porodica" osvojila je prvo mesto sa 8.825 glasova, pokazuju preliminarni rezultati Opštinske izborne komisije (OIK).

Na osnovu svih obrađenih biračkih mesta, drugo mesto je zauzela lista "Knjaževac uz studente - čista lista - dr Ivan Milošević" sa 5.102 glasa, objavljeno je na sajtu Republičke izborne komisije (RIK). Lista "Promene - dr Igor Milosavljević - Marko Ignjatović" imala je 1.377 glasova i time je zauzela treće mesto. Četvrto mesto pripalo je listi grupa građana "Srpski liberali za zeleni Knjaževac" sa 153 glasa. Broj birača upisanih u birački spisak bio je 22.262