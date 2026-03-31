Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije pobedila Poljsku i izborila plasman na EP

Insajder pre 31 minuta
Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije pobedila Poljsku i izborila plasman na EP

Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije (U19) izborila je plasman na Evropsko prvenstvo, pošto je danas u Gimaraešu pobedila selekciju Poljske rezultatom 1:0 (0:0) u utakmici trećeg kola Druge grupe završne runde kvalifikacija.

Jedini gol na utakmici postigao je Mihailo Cvetković u 77. minutu. U drugom meču trećeg kola selekcija Engleske pobedila je Portugaliju sa 6:0. Srbija je osvojila prvo mesto na tabeli sa sedam bodova i izborila plasman na EP. Engleska je druga sa šest bodova, Portugalija je treća sa četiri, dok je Poljska poslednja bez bodova. EP će biti održano od 28. juna do 11. jula ove godine u Velsu.
