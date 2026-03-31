Uhapšen muškarac zbog pokušaja ubistva žene u Humskoj, oštrim predmetom naneo joj teške telesne povrede

Pripadnici policije uhapsili su, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, A. B. (1982), zbog sumnje da je sinoć u Humskoj ulici oštrim predmetom zadao više ubodnih rana četrdesetsedmogodišnjoj ženi i naneo joj teške telesne povrede opasne po život, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Prema navodima MUP, postoje osnovi sumnje da je A.B. izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju. On se sumnjiči da je sinoć, u Humskoj ulici, oštrim predmetom zadao više ubodnih rana četrdesetsedmogodišnjoj ženi i naneo joj teške telesne povrede opasne po život. Kako se navodi u saopštenju, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, i u tom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.