NUNS: Napadi na novinare su napad na pravo javnosti da zna

Saopštenje prenosimo u celosti: Danas solidarnost, sutra opstanak! Pozivamo vas da u sredu, 1. aprila, u 10.30 časova, u ulici Kralja Milana kod zgrade Predsedništva, dođete na protest zbog napada na novinare koji su se dogodili 29. marta, kada su održani izbori u deset opština i gradova u Srbiji.

Ovim okupljanjem želimo da pokažemo solidarnost sa kolegama koji su napadnuti tog dana, koji svakodnevno rade u javnom interesu, ali i da ukažemo na sve teži i opasniji položaj novinara na terenu. Poslednjih godinu i po dana svedočimo kontinuiranom rastu pritisaka, pretnji, zastrašivanja i fizičkih napada na novinare i medijske radnike. Ono što se dogodilo tokom izbornog dana predstavlja kulminaciju tog procesa, trenutak u kojem su pojedini novinari bili izloženi