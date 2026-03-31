Preliminarni rezultati lokalnih izbora u Kladovu

Prema prvim preliminarnim rezultatima lokalnih izbora u Kladovu, lista „Aleksandar Vučić – Kladovo, naša porodica“ osvojila je većinu i dobila 21 od ukupno 28 odborničkih mandata u Skupštini opštine.

Druga po broju glasova lista, Grupa građana „Kladovo ima nas – vreme je za promene“, osvojila je sedam mandata, dok lista „Srpski liberali za zeleno Kladovo“ nije prešla cenzus, objavljeno je na sajtu opštine. Prema istim podacima, lista „Aleksandar Vučić – Kladovo, naša porodica!“ osvojila je 8.043 glasa, odnosno 72% glasova birača koji su izašli na izbore na ukupno 31 biračkom mestu. Za listu Grupe građana „Kladovo ima nas – vreme je za promene“ glasalo je 2.979