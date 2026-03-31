Priveden odbornik ZLF u Nišu zbog objave da će sprečiti održavanje Skupštine

Policija je privela odbornika Dejana Petrovića iz Zeleno levog fronta, koji se nalazio ispred sedišta Skupštine grada Niša, saopštili su predstavnici niške opoziije.

Oni su kazali da je Petrović priveden zbog objave na društvenim mrežama da će „na svoj način“ sprečiti održavanje „nelegalne sednice“ Skupštine na kojoj se bira novi predsednik, nakon što je dosadašnjem predsedniku Igoru Novakoviću prestao mandat zbog pravosnažne osuđujuće presude. Petrović je odbornik u Medijani, jedinoj opštini u Srbiji u kojoj je na vlasti opozicija, piše Danas Novaković, koji je i šef niških socijalista, podneo je ostavku na tu funkciju nakon