Izrael uvodi smrtnu kaznu za Palestince osuđene za ‘terorističke napade’

Reuters Izraelski ekstremno desničarski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben-Gvir Izraelski parlament odobrio je zakon kojim se predviđa smrtna kazna za Palestince osuđene za smrtonosne terorističke napade.

Kritičari su novi zakon opisali kao diskriminatorski, a nekoliko evropskih zemalja upozorava o potkopavanju „demokratskih principa“. Novi zakon usvojen je 30. marta u trećem i poslednjem čitanju u Knesetu, sa 62 glasa za i 48 protiv. Među prisutnima koji su ga podržali bio je i Benjamin Netanjahu, izraelski premijer. Zakonom je predviđeno da će Palestinici osuđeni pred izraelskim vojnim sudovima za smrtonosne napade, koji se smatraju „terorističkim aktima“, biti